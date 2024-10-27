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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul'da Devam Ediyor

5. Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul Boğazı'nda büyük bir heyecanla sürüyor. 29 Ekim'de final etabı gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 12:01
Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul'da Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Devam Ediyor

İstanbul'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, zorlu parkurlar ve heyecan dolu anlarla devam ediyor. Bu yıl, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu da katkıda bulunuyor.

Fişekhane Etabı Heyecanıyla Tamamlandı

Etkinliğin Fişekhane etabı, Caddebostan-Adalar parkurunda gerçekleştirildi. 9 farklı ülkeden 750 sporcunun mücadele ettiği yarışta, IRC 0-1-2 kategorisinde Levent Peynirci yönetimindeki Enka Cheese birinci oldu. IRC 3-4 kategorisinde Robert De Liefde yönetimindeki Jerapi, Gezgin kategorisinde Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki TUSAŞ-Hedef Yelken, ve Sporboat kategorisinde ise Batu Özonur yönetimindeki MAYK-MYSK GELNER takımları da birincilik ödülüne layık görüldü.

Final Yarışı 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda

29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleşecek olan final yarışında, Cumhuriyet Kupası'nın kazananı belirlenecek. Yarış sırasında İstanbullular, Boğaz'ın eşsiz manzarasında görsel bir şölene tanık olma fırsatı bulacaklar. Etap, Fenerbahçe'den başlayıp, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla devam edecek.

Şampiyonluk İçin Mücadele

Yarışmaların Bodrum ve İstanbul etaplarının sonunda, en iyi dereceleri elde eden ekip, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları şampiyonu unvanının ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olma hakkını kazanacak.

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