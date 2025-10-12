Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası: Çağla Büyükakçay ve Mert Alkaya Şampiyon

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda tek kadınlarda Çağla Büyükakçay, tek erkeklerde Mert Alkaya şampiyon oldu; turnuva Ankara'da 396 sporcu ile düzenlendi.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 19:35
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası sona erdi. Organizasyonda tek kadınlar ve tek erkekler başta olmak üzere büyükler, masterlar, 18, 16, 14 ve 12 yaş grupları ile tekerlekli sandalye kategorilerindeki sporcular mücadele etti.

Final sonuçları

Turnuvanın büyük tek kadınlar finalinde Çağla Büyükakçay, Melis Sezer'i 6-3, 5-7 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Büyük tek erkeklerde ise Mert Alkaya, finalde karşılaştığı Melih Anavatan'ı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Katılım ve organizasyon

Turnuva, 396 tenisçinin katılımıyla ulusal ölçekte gerçekleştirildi. TTF'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, farklı yaş grupları ve engelli sporcuları kapsayarak geniş katılımlı bir turnuva görüntüsü sundu.

Ödül töreni ve yetkililerin açıklamaları

Dereceye giren tenisçilere ödüllerini Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve TTF Başkanı Şafak Müderrisgil takdim etti.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil törendeki konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın bu sene ulusal düzeyde gerçekleştiğini, seneye uluslararası düzeyde gerçekleşeceğini vurgulayarak: "TTF olarak 'herkes için tenis' anlayışı vizyonumuz var. İstiyoruz ki herkese ulaşabilelim, isteyen herkes tenise erişebilsin. Bu anlamda da turnuvayı tüm kategorilerde düzenleme hedefimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ise tesisin önemine işaret ederek: "Tesisin bu şekilde sürekli kullanıldığını görmek, Türk tenisinin de ev sahipliğini yaptığını görmek bizim için çok sevindirici. Sayın Başkanın da dediği gibi biz spora tek yönlü bakmıyoruz. Şafak hanımın başkanlığında da bakanlığımızın vizyonuyla yüzde 100 uyumlu bir şekilde tenis, tüm yönleriyle ilerlemekte." diye konuştu.

