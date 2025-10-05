Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası Yarın Ankara'da Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası yarın başlayacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası, yarın Türkiye Tenis Federasyonu'nun Ankara'daki tesislerinde başlayacak.

Turnuvanın Kapsamı

Organizasyonda 12, 14, 16, 18 yaş kategorileriyle birlikte büyükler, master ve tekerlekli sandalye sınıflarında sporcular mücadele edecek.

Ücret ve Takvim

İlk kez düzenlenecek turnuvada katılımın ücretsiz olduğu duyuruldu. Organizasyon, 12 Ekim'de sona erecek.

Turnuva, genç ve yetişkin kategorilerde rekabeti artırmayı ve erişilebilir bir organizasyon sunmayı amaçlıyor.