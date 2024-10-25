Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları İzmir'de Başlıyor

Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları Başlıyor

Binicilik tutkunları için heyecan verici bir etkinlik olan Cumhuriyet Kupası Engel Atlama Yarışmaları, yarın İzmir'de commence edecek.

Yarışma Detayları

Türkiye Binicilik Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, etkinlik İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübü’nde 28 Ekim'den itibaren 29 Ekim Salı gününe kadar sürecek. Bu süreçte, biniciler 90 ile 145 santimetre arasındaki engelleri aşmak için mücadele edecekler.

Etkinlik Programı

Dört gün boyunca düzenlenecek olan organizasyonda, sponsor yarışmaları da dâhil olmak üzere toplamda 16 müsabaka gerçekleştirilecek. Yarışmaların en dikkat çekici bölümü ise Cumhriyet Kupası'nın koşulacağı 29 Ekim Salı günü saat 13.00'de olacak.

Katılım ve İzleme Bilgileri

Halka açık olarak düzenlenen bu etkinlik, izleyicilere ücretsiz sunulacak, böylece binicilik sporuna ilgi duyan herkes bu heyecanlı yarışmayı izleme fırsatı bulacak.