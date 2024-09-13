Curling'de Olimpiyat Başarısı İçin Hedef: Puan Toplamak

Curlingde Olimpiyat Hedefleri
Türkiye Curling Federasyonu Asbaşkanı Murat Akın, 2024-2025 sezonunda olimpiyatlara katılmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.
Şampiyonalara Katılmak ve Puan toplamak
Akın, AA muhabirine verdiği demeçte, "2026'daki olimpiyatlara katılabilmek için şampiyonalardan puan toplamamız gerekiyor. Sıralamamızı yükseltmek için tüm ekip olarak mücadele edeceğiz" dedi.
Olimpiyat parolasına odaklandıklarını dile getiren Akın, "Öncelikle Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. B klasmanındaki erkek takımımız, A klasmanına çıkmak için mücadele edecek" ifadelerini kullandı.
Genç Takımlar ve Gelecek Hedefleri
Genç milli takım için de önemli bir sezon geçireceklerini ifade eden Akın, "Geçen yıl A klasmanına çıkmayı başarmıştık ama tekrar B klasmanına düştük. Bu yıl daha iddialıyız; hedefimiz tekrar A klasmanına çıkmak" dedi.
Curling'in Türkiye'deki Gelişimi