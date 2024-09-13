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Curling'de Olimpiyat Başarısı İçin Hedef: Puan Toplamak

Türkiye Curling Federasyonu, 2026 Olimpiyatları için puan toplama yolunda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:43
Curling'de Olimpiyat Başarısı İçin Hedef: Puan Toplamak

Curlingde Olimpiyat Hedefleri

Türkiye Curling Federasyonu Asbaşkanı Murat Akın, 2024-2025 sezonunda olimpiyatlara katılmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Şampiyonalara Katılmak ve Puan toplamak

Akın, AA muhabirine verdiği demeçte, "2026'daki olimpiyatlara katılabilmek için şampiyonalardan puan toplamamız gerekiyor. Sıralamamızı yükseltmek için tüm ekip olarak mücadele edeceğiz" dedi.

Olimpiyat parolasına odaklandıklarını dile getiren Akın, "Öncelikle Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. B klasmanındaki erkek takımımız, A klasmanına çıkmak için mücadele edecek" ifadelerini kullandı.

Genç Takımlar ve Gelecek Hedefleri

Genç milli takım için de önemli bir sezon geçireceklerini ifade eden Akın, "Geçen yıl A klasmanına çıkmayı başarmıştık ama tekrar B klasmanına düştük. Bu yıl daha iddialıyız; hedefimiz tekrar A klasmanına çıkmak" dedi.

Curling'in Türkiye'deki Gelişimi

Mevcut tesisleşme durumu hakkında bilgi veren Akın, "Erzurum, Trabzon ve Zonguldak'ta curling için antrenman salonlarımız var. Sivas'ta yeni bir curling salonu da açılmak üzere. Bu tesislerle birlikte daha fazla sporcu yetiştirerek uluslararası başarı elde etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Curling Federasyonu Asbaşkanı Murat Akın, AA muhabirine, yeni sezonda katılacakları...

Türkiye Curling Federasyonu Asbaşkanı Murat Akın, AA muhabirine, yeni sezonda katılacakları şampiyonalarda puanlar toplayıp sıralamada yükselerek olimpiyatlara katılmak istediklerini söyledi.

Türkiye Curling Federasyonu Asbaşkanı Murat Akın, AA muhabirine, yeni sezonda katılacakları...

Türkiye Curling Federasyonu Asbaşkanı Murat Akın, AA muhabirine, yeni sezonda katılacakları şampiyonalarda puanlar toplayıp sıralamada yükselerek olimpiyatlara katılmak istediklerini söyledi.

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