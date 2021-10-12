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Daha önce Galatasaray’a önerilen Ramadan Sohbi, Beşiktaş’a önerildi

Süper Lig’de ilk 8 haftayı üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş’ta devre arası transferi için çalışmalar başladı. Siyah beyazlı yönetim devre arasında kadroyu genişletmek istiyor. Menajerler Beşiktaş’a Mısırlı sol kanat Ramadan Sohbi’yi önerdi.

12 Ekim 2021 Salı 17:39
Daha önce Galatasaray’a önerilen Ramadan Sohbi, Beşiktaş’a önerildi
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Süper Lig’in ilk 8 haftasında 17 puan toplayarak üçüncü sıraya çıkan son şampiyon Beşiktaş’ta yaşanan sakatlıkların ardından yönetim harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim yaşanan sakatlıkların ardından kadroyu genişletmek için devre arası transferinde liste hazırlıyor.


Son gelen bilgilere göre menajerler aracılığıyla Beşiktaş yönetimine Mısırlı sol kanar oyuncusu Ramadan Sohbi önerildi. Daha önce Galatasaray’a da önerilen sol kanat oyuncusu şimdi de Beşiktaş’a önerildi. Beşiktaş yönetimi 24 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye aldı.

Siyah beyazlı yönetim Larin’in sözleşme uzatmaya yanaşmaması nedeniyle devre arasında takımdan ayrılmasına izin verecek. Larin takımdan ayrıldığında ise 24 yaşındaki Mısırlı oyuncu kadroya katılacak.


Son Güncelleme: 12.10.2021 17:39
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşRamadan Sohbi
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