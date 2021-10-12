Daha önce Galatasaray’a önerilen Ramadan Sohbi, Beşiktaş’a önerildi

Süper Lig’in ilk 8 haftasında 17 puan toplayarak üçüncü sıraya çıkan son şampiyon Beşiktaş’ta yaşanan sakatlıkların ardından yönetim harekete geçti. Siyah beyazlı yönetim yaşanan sakatlıkların ardından kadroyu genişletmek için devre arası transferinde liste hazırlıyor.

Son gelen bilgilere göre menajerler aracılığıyla Beşiktaş yönetimine Mısırlı sol kanar oyuncusuönerildi. Daha önce’a da önerilen sol kanat oyuncusu şimdi de Beşiktaş’a önerildi. Beşiktaş yönetimi 24 yaşındaki oyuncuyu değerlendirmeye aldı.

Siyah beyazlı yönetim Larin’in sözleşme uzatmaya yanaşmaması nedeniyle devre arasında takımdan ayrılmasına izin verecek. Larin takımdan ayrıldığında ise 24 yaşındaki Mısırlı oyuncu kadroya katılacak.