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Dallas Wings, Sevgi Uzun ile 2024 İçin Anlaştı

Dallas Wings, milli basketbolcu Sevgi Uzun ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Uzun, geçtiğimiz sezon dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:16
Dallas Wings, Sevgi Uzun ile 2024 İçin Anlaştı

Dallas Wings, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) çatısı altında dikkat çeken gelişmeler yaşamaya devam ediyor. Takım, geçen sezon kadrosuna dahil ettiği milli basketbolcu Sevgi Uzun ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Wings, Teksas merkezli ekibin yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu ile 2024 sezonuna kadar sözleşme uzatıldığı vurgulandı. Sevgi Uzun, 2024'teki çaylak sezonunda oynadığı 40 maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topladı. Bu karşılaşmaların 19'unda ilk 5'te sahaya çıkma başarısını gösterdi.

Geçtiğimiz sezon maç başına 4,4 sayı, 1,6 ribaunt ve 3 asist istatistikleriyle mücadele eden Uzun, WNBA çaylakları arasında performansıyla ilk 10’a girmeyi başardı. Özellikle maç başına asist ortalaması ile çaylak oyuncular arasında üçüncü sırada yer alması, onun yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

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