Dalton Koleji Şampiyon: 16 Yaş Altı Kadınlar Cumhuriyet Kupası Ankara'da Sona Erdi

Dalton Koleji şampiyon oldu

Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kadınlar Cumhuriyet Kupası, ODTÜ Kapalı Yüzme Havuzu'nda sona erdi. Organizasyon, geçen sezon Türkiye Şampiyonası'nda ilk dörtte yer alan takımların katılımıyla tek devreli lig usulüne göre oynandı.

Oynadığı üç maçı da kazanan Dalton Koleji, Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu. Turnuvayı ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Nevşehir Belediyespor üçüncü, Manisa Su Sporları Kulübü ise dördüncü sırada tamamladı.

Müsabaka Sonuçları

24 Ekim: Manisa Su Sporları Kulübü-Dalton Koleji: 8-27

Nevşehir Belediyespor-ODTÜ Spor Kulübü: 11-16

25 Ekim: Manisa Su Sporları Kulübü-ODTÜ Spor Kulübü: 3-25

Dalton Koleji-Nevşehir Belediyespor: 18-12

Bugün: Manisa Su Sporları Kulübü-Nevşehir Belediyespor: 6-23

ODTÜ Spor Kulübü-Dalton Koleji: 10-16

