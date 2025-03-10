Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 6. Oldu

Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde 6. oldu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:35
Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 6. Oldu

Milli atıcı Damla Köse, 2023 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde 6. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, etkinlik Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenleniyor ve Damla, mücadelenin 2. gününde yarışmalara katıldı.

Elemelerde topladığı 631.8 puan ile 5. sırada yer alan Damla, Türk atıcılık tarihinde Avrupa şampiyonası finaline yükselen ilk kadın sporcu unvanını aldı. Final müsabakasında 164.8 puan elde eden milli atıcı, 6. sırada tamamladı.

Bu başarılı sonuç, Türk atıcılığında yeni bir sayfa açarken, Damla Köse'nin kariyerinde de önemli bir dönüm noktası oldu.

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