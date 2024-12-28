Danilos Pizza, Bodrum Basketbol’u 94-60 Yenerek Farklı Kazandı

Danilos Pizza, Bodrum Basketbol’a Fark Attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında, Danilos Pizza deplasmanda Bodrum Basketbol ile karşılaştı. Maçtan büyük bir üstünlükle ayrılan Danilos Pizza, mücadeleyi 94-60 gibi çarpıcı bir skorla kazandı.

Maçın Detayları

Karşılaşmada, Danilos Pizza'nın etkili performansı göz doldurdu. Hem hücumda hem de savunmada üstünlük sağlayan takım, özellikle ilk yarıda farkı açmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte, Danilos Pizza ligin zirve mücadelesinde önemli bir adım daha atmış oldu. Bodrum Basketbol ise bu karşılaşmada istediği sonucu alamadı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 94-60 yendi. Danilos Pizza'dan Yağmur Bul (18) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 94-60 yendi. Danilos Pizza'dan Yağmur Bul (18) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.