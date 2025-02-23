Danylo Sikan: 'Önemli Olan Galip Gelmekti'

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu futbolcu Danylo Sikan, "Bizim adımıza önemli olan bugün galip gelmekti" dedi.

Maçın Son Dakikaları Sıkıntılı Geçti

Sikan, son bölümde yedikleri gollerle maçı sıkıntıya soktuklarını belirterek, "Daha iyi bitirebilirdik maçı ama önemli olan kazanmaktı. Son dakikalarda gelen o 2 golü yememeliydik diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Hücum ve Savunma Disiplini

Takım olarak birlikte hücum ve savunma yapmaları gerektiğini vurgulayan Sikan, son bölümlerde bu açıdan eksik kaldıklarını belirtti. "Genel olarak iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim" diye ekledi.

Alışık Olmadığı Mevkide Oyana Dikkat

Alışık olmadığı sol kanatta oynamasıyla ilgili bir soru üzerine Sikan, "Çok az maçta oynamıştım bu pozisyonda. Takımıma eğer bu pozisyonda yardımcı olacaksam nerede oynadığımın çok fazla bir önemi yok" şeklinde yanıtladı.

Disiplin ve Dikkat

Öne geçtikleri maçlarda rakiplerinin gol bulmasına dair düşüncelerini paylaşan Sikan, "Bunu disiplinle alakalı olarak nitelendirebilirsiniz. Bu dakikaları, bu anları daha iyi işlemeli ve belki de daha fazla düşünmeliyiz" dedi.

Kupa Hedefleri

Danylo Sikan, Çaykur Rizespor ile yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili de, "Türkiye Kupası da önemli hedeflerimizden. Her maçı kazanabilmek bizim adımıza çok önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Trabzonspor'un hücum oyuncusu Danylo Sikan, (solda) maçın ardından Papara Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.