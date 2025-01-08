Darüşşafaka Lassa, Genç Yıldız Terquavion Smith'i Kadrosuna Kattı

Darüşşafaka Lassa'dan Transfer Hamlesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, genç ve yetenekli oyun kurucu Terquavion Smith ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki Smith, kariyerine Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Dragons’ta başladıktan sonra Darüşşafaka'nın renklerine katıldı.

NBA Deneyimi ile Güçleniyor

Darüşşafaka Lassa'nın resmi açıklamasında, "NBA patentli ABD'li oyun kurucu Terquavion Smith ile anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Smith, daha önce Philadelphia 76ers forması giymiş olmasıyla NBA tecrübesine de sahip bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Kadrodaki Diğer Yüzler

Kulüp, son günlerde Marko Pecarski’yi de kadrosuna katarak güçlenmeye devam etti. Terquavion Smith'in transferi, Darüşşafaka'nın iddiasını artıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.