DOLAR
35,37 -0,08%
EURO
36,57 0,07%
ALTIN
3.015,95 -0,27%
BITCOIN
3.383.712,45 1,09%

Darüşşafaka Lassa, Genç Yıldız Terquavion Smith'i Kadrosuna Kattı

Darüşşafaka Lassa, 22 yaşındaki oyun kurucu Terquavion Smith ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:36
Darüşşafaka Lassa, Genç Yıldız Terquavion Smith'i Kadrosuna Kattı

Darüşşafaka Lassa'dan Transfer Hamlesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, genç ve yetenekli oyun kurucu Terquavion Smith ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki Smith, kariyerine Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Dragons’ta başladıktan sonra Darüşşafaka'nın renklerine katıldı.

NBA Deneyimi ile Güçleniyor

Darüşşafaka Lassa'nın resmi açıklamasında, "NBA patentli ABD'li oyun kurucu Terquavion Smith ile anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi. Smith, daha önce Philadelphia 76ers forması giymiş olmasıyla NBA tecrübesine de sahip bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Kadrodaki Diğer Yüzler

Kulüp, son günlerde Marko Pecarski’yi de kadrosuna katarak güçlenmeye devam etti. Terquavion Smith'in transferi, Darüşşafaka'nın iddiasını artıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa'da Kupa Peşinde
2
Dusan Tadic, Hem İsmail Kartal Hem de Mourinho'nun Vazgeçilmezi
3
Erzurum'da EİT 2025 Yarışları Coşkuyla Başladı
4
İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile Karşılaşıyor
5
Alperen Şengün 26 Sayı Attı, Rockets Wizards'ı Yenmeyi Başardı
6
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Tent Obrenovac ile Mücadele Edecek
7
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda UFAB 49 ile Karşılaşıyor

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı