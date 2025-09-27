Defne Kurt Singapur'da 5. Dünya Şampiyonluğunu Kazandı

100 metre sırtüstü S10 finalinde altın madalya

Milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde şampiyon oldu.

Finaldeki derecesi 1.06.95 olan milli sporcu, bu sonuçla bir kez daha dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Singapur'daki organizasyonda daha önce 50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek ve 200 metre bireysel karışık dallarında da dünya şampiyonu olan Defne, bu başarısıyla 5. altın madalyasını kazandı ve Türk spor tarihinde bir ilke imza attı.