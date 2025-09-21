Defne Kurt Singapur'da Şampiyona Rekoru Kırarak Altın Madalya Kazandı

Defne Kurt, Singapur'daki Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 50 m serbest S10'da şampiyona rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:30
Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporculardan Defne Kurt, başkent Singapur'da bugün başlayan organizasyonda kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde yarı finalde 27.34lük derecesiyle şampiyona ve Avrupa rekoru kırarak finale yükseldi.

Finalde tarihi sonuç

Finalde de üstün bir performans sergileyen Defne Kurt, 27.21lik derecesiyle yeniden şampiyona rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer milli sporcuların sonuçları

Açık yaş kadınlar 50 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli sporcu Sevilay Öztürk, 42.46lık derecesiyle 6. sırada yer aldı.

Aynı kategoride bir diğer milli sporcu Sümeyye Boyacı, 45.09luk derecesiyle 8. oldu.

Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda açık yaş erkekler 50 metre serbest S5 kategorisi finalinde milli sporcu Koral Berkin Kutlu, 33.27lik derecesiyle 6. sırada yer aldı.

