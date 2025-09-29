Defne Kurt'tan Tarihi Başarı: Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 Altın

Singapur'da Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın kazanan Defne Kurt, zihinsel hazırlıkla hayaline ulaştığını ve daha fazlasını hedeflediğini söyledi.

HÜSEYİN EROĞUL - Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanan milli sporcu Defne Kurt, uzun süre bu başarının hayalini kurduğunu söyledi.

50 metre ve 100 metre serbest stil, 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü, 200 metre bireysel karışıkta altın madalya kazanan ve bir de Avrupa rekoru kıran Defne, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Daha çok zihinsel olarak şampiyonaya hazırlandığını belirten milli sporcu, "Fiziksel olarak zaten omurgamın kırılmasından dolayı büyük sıkıntılarım var. Çok zorluk çekiyorum. Fizyoterapi, pilates, fitness antrenmanlarıyla yoğun bir sürecim var. Aslında zihinsel olarak hazırlandım. 10 ay boyunca yatıp kalkıp bunun hayalini kurdum. Sabah akşam bunu düşündüm. Yarışa nasıl gireceğimi, depardan atlayacağımı, bitirişi nasıl yapacağımı, hangi dereceyi yapacağımı teker teker gözlerimi kapatıp hayalini kurdum. Daha çok zihinsel olarak hazırlandım." diye konuştu.

Defne Kurt, şampiyona boyunca yarışlardan başka bir şey düşünmediğini dile getirerek, "Çünkü 5 yarış yüzmek, sabah akşam o mental süreci geçirmek kolay bir şey değildi benim için. 10 gün boyunca hiç odağımı bozmamaya çalıştım. Tamamen yarışlarıma odaklanmaya gayret ettim. Zordu ama başardım, mutluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Elde ettiği başarıların henüz bir başlangıç olduğunu anlatan milli sporcu, "Bu daha başlangıçtı. Ben başarıya hala açım, doymadım. Daha fazlasını istiyorum. Daha tatmin olmadım. İnşallah Avrupa şampiyonası, bir tane daha dünya şampiyonası, olimpiyatlar ve nereye gidebilecekse o kadar gitmesini istiyorum." dedi.

Suyla farklı bir bağım var gibi

Defne Kurt, yüzmenin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Ben 9 yaşından beri yüzüyorum. Yetenekli bir sporcuydum. Türkiye rekorlarım, birçok uluslararası derecelerim vardı. Talihsiz bir kaza sonucu bu duruma geldim ve yüzmeyi düşünmüyordum. Psikoloji mezunuyum ve psikolojiye odaklanmayı düşünüyordum. Bir şekilde bu yol bana açıldı ve kendimi tekrar buldum. Kendim gibi hissediyorum. Su bana aitmiş gibi hissediyorum. Su benim, ben suyum gibi hissediyorum. Suyla farklı bir bağım var gibi."

