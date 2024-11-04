Deniz Alper Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'na Odaklandı

Deniz Alper'in Hedefi Şampiyonluk

Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda 50 metre sırtüstünde kazandığı ikincilikle dikkat çeken Deniz Alper, Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda birincilik için mücadele verecek.

Oyunların Ardından Hedef Belli

23-31 Ekim tarihlerinde İran'ın Manama şehrinde düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda 26,52 saniyelik süresiyle 50 metre sırtüstünde madalya alan genç yüzücü, Aralık ayında Antalya'da gerçekleşecek olan Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na odaklanmış durumda.

Yüzme Kariyerine Erken Başladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi olan Deniz Alper, yüzmeye 4 yaşında annesinin desteğiyle başladı. Şimdiye kadar 2023 ve 2024 yıllarında katıldığı yarışlarda toplamda 11 madalya kazandı ve 1 yıl önce milli takımda yer aldı.

Yüzme ile Hayatı Şekillendirmek

Deniz Alper, günde yaklaşık 6 saat antrenman yaptığını ve yüzmeyi hayatının merkezine aldığını belirtti. "Ders tempomu, günlük hayatımı buna göre şekillendirdim. Planlı olunca bunları yapmak hiç zor değil," diyen Alper, bu süreçte sakatlık yaşamamasının kendisi için bir avantaj olduğunu da vurguladı.

Alper, yüzme sayesinde planlı ve disiplinli olmayı, sağlıklı beslenmeyi öğrendiğini belirterek, bu sevdanın ona üniversitede yüzde 100 burs imkanı sağladığını söyledi. "Yollarım iyi ki yüzmeyle kesişmiş," ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Deniz Alper, Antalya’daki şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandığını belirterek, hedefinin kesinlikle şampiyon olmak olduğunu dile getirdi. Bu süreçte azmi ve disipliniyle dikkat çekiyor.