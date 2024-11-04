DOLAR
34,33 -0,07%
EURO
37,47 -0,69%
ALTIN
3.023,17 -0,16%
BITCOIN
2.350.980,92 0,64%

Deniz Alper Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'na Odaklandı

İzmirli milli yüzücü Deniz Alper, Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor ve şampiyon olmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:27
Deniz Alper Türkiye Kısa Kulvar Şampiyonası'na Odaklandı

Deniz Alper'in Hedefi Şampiyonluk

Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda 50 metre sırtüstünde kazandığı ikincilikle dikkat çeken Deniz Alper, Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda birincilik için mücadele verecek.

Oyunların Ardından Hedef Belli

23-31 Ekim tarihlerinde İran'ın Manama şehrinde düzenlenen Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda 26,52 saniyelik süresiyle 50 metre sırtüstünde madalya alan genç yüzücü, Aralık ayında Antalya'da gerçekleşecek olan Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'na odaklanmış durumda.

Yüzme Kariyerine Erken Başladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi olan Deniz Alper, yüzmeye 4 yaşında annesinin desteğiyle başladı. Şimdiye kadar 2023 ve 2024 yıllarında katıldığı yarışlarda toplamda 11 madalya kazandı ve 1 yıl önce milli takımda yer aldı.

Yüzme ile Hayatı Şekillendirmek

Deniz Alper, günde yaklaşık 6 saat antrenman yaptığını ve yüzmeyi hayatının merkezine aldığını belirtti. "Ders tempomu, günlük hayatımı buna göre şekillendirdim. Planlı olunca bunları yapmak hiç zor değil," diyen Alper, bu süreçte sakatlık yaşamamasının kendisi için bir avantaj olduğunu da vurguladı.

Alper, yüzme sayesinde planlı ve disiplinli olmayı, sağlıklı beslenmeyi öğrendiğini belirterek, bu sevdanın ona üniversitede yüzde 100 burs imkanı sağladığını söyledi. "Yollarım iyi ki yüzmeyle kesişmiş," ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Deniz Alper, Antalya’daki şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandığını belirterek, hedefinin kesinlikle şampiyon olmak olduğunu dile getirdi. Bu süreçte azmi ve disipliniyle dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi
2
Beşiktaş Fibabanka, Trefl Sopot ile Deplasmanda BKT Avrupa Kupası'nda Karşılaşacak
3
Burhan Felek: Türk Basın ve Sporunun Öncüsü
4
Bahçeşehir Koleji Hapoel Shlomo ile BKT Avrupa Kupası'nda Karşılaşıyor
5
Galatasaray Promitheas'ı Ağırlıyor
6
Türkiye Briç Takımı Dünyada Zirveye Yerleşti
7
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 65. Sezonu Başlıyor!

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz