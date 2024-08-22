Deniz Kayadelen Yüzmede 'Üçlü Taç' Ünvanını Kazandı

Deniz Kayadelen, 'Üçlü Taç' Ünvanını Elde Etti

Dünya buzlu su yüzme şampiyonu Deniz Kayadelen, yüzme alanında önemli bir başarıya imza atarak 'Üçlü Taç' unvanını kazandı. Bu unvan, dayanıklılık ve kararlılık gerektiren üç büyük maraton yüzme rotasının tamamlanmasını gerektiriyor.

Başarılarıyla Dikkat Çekiyor

Kayadelen, Manş Denizi ve Catalina Kanalı gibi zorlu rotaların ardından, Manhattan Adası'ndaki 48 kilometrelik parkurda 20 köprünün altından geçerek bu başarıyı taçlandırdı. Yüzüşünü, Türk bayrağı ile tamamladı ve kadınlar hız rekorunu kırarak etabı 7 saat 58 dakikada tamamladı.

Deniz Kayadelen'in Açıklamaları

Deniz Kayadelen, kazanmış olduğu unvan için, "Üçlü Taç yüzücüsü olmak açık su dünyasında en prestijli unvanlardan biridir. Bu unvanı kazanmak için, bir yüzücünün 3 büyük maraton yüzme rotasını başarıyla tamamlaması gerekir. Bu 3 rotayı tamamlayan yüzücüler dayanıklılık, güç ve kararlılıklarını kanıtlamış olur. Dünyada sınırlı sayıda yüzücü 'Üçlü Taç' unvanına sahip olduğundan dolayı bu büyük bir onur. Bu unvanı hak ettiğim için çok mutluyum. Türk kadınına ve genç kızlarımıza ilham olmaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.