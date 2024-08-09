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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sinop'ta Başladı

Sinop'ta gerçekleştirilen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 200'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:31
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sinop'ta Başladı

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları

Sanmar Denizcilik tarafından düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sinop’un Akliman mevkisinde start aldı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen bu yılki şampiyonaya, 17 farklı kulüpten yaklaşık 200 sporcu katılım sağladı.

Yarışmaların İlk Günü

Şampiyonanın ilk gününde, sporcular çeyrek finale yükselmek için eleme yarışları gerçekleştirdi. Yarışların en heyecanlı anları 500 metrelik parkurda kürek çeken sporcuların mücadeleleriyle yaşandı. Kıyıdan destekleyen takım arkadaşları ve tutkulu sporseverler, yarışları büyük bir ilgiyle takip etti.

Yarışların Devamı

Türkiye Kürek Federasyonu'nun Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 'Bu yoğun katılımla yapılan şampiyonanın pazar günü yarı final ve final karşılaşmalarıyla sona ereceğini' ifade etti.

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı....

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat (fotoğrafta), şampiyonayla ilgili açıklama yaptı.

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı....

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat (fotoğrafta), şampiyonayla ilgili açıklama yaptı.

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı....

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat (fotoğrafta), şampiyonayla ilgili açıklama yaptı.

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı....

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat (fotoğrafta), şampiyonayla ilgili açıklama yaptı.

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı....

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat (fotoğrafta), şampiyonayla ilgili açıklama yaptı.

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı....

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat (fotoğrafta), şampiyonayla ilgili açıklama yaptı.

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı....

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat (fotoğrafta), şampiyonayla ilgili açıklama yaptı.

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı....

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat (fotoğrafta), şampiyonayla ilgili açıklama yaptı.

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı....

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat (fotoğrafta), şampiyonayla ilgili açıklama yaptı.

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı....

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları, Sinop'ta başladı. Türkiye Kürek Federasyonu Kurumsal İletişim Müdürü Taner Taşmurat (fotoğrafta), şampiyonayla ilgili açıklama yaptı.

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