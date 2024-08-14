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Deniz Öncü Avusturya'da Moto2 Şampiyonası'nda Piste Çıkıyor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da Dünya Moto2 Şampiyonası için geri dönüyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:27
Deniz Öncü Avusturya'da Moto2 Şampiyonası'nda Piste Çıkıyor

Deniz Öncü Avusturya'da Piste Çıkacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası’nın Avusturya ayağında yarışmak için yeniden pistte olacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile, genç sporcu sakatlığının ardından 16-18 Ağustos tarihleri arasında Red Bull Ring Pistinde mücadele edecek.

Sakatlığının Ardından Geri Dönüş

Deniz Öncü, son olarak Dünya Moto2 Şampiyonası’nın Hollanda ve Almanya etaplarında yarışamayarak zor günler geçirmişti. Ancak, tedavisinin ardından avusturya etabında tekrar yarışacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Ana Yarış 18 Ağustos'ta

Öncü, 16 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak, 17 Ağustos’ta sıralama yarışını geçecek ve 18 Ağustos Pazar günü saat 13.00’te ana yarışta yer alacak.

Sem Teyfik Taşpınar da Yarışacak

Diğer yandan, başka bir milli sporcu Sem Teyfik Taşpınar, Avrupa Motokros Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Genç sporcu, Hollanda’da Arnhem şehrindeki Gelderland Midden Pisti’nde 17-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada 77 rakibi ile final yarışı için kıyasıya mücadele edecek.

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