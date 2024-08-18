Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Deniz Öncü, Avusturya Moto2 Yarışında 11. Sırayı Elde Etti

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya'da gerçekleşen Moto2 yarışında 11. olarak mücadele etti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 16:39
Deniz Öncü, Avusturya Moto2 Yarışında 11. Sırayı Elde Etti

Deniz Öncü, Avusturya Grand Prix'sinde 11. Oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avusturya etabında başarılı bir performans sergileyerek 11. sırada finiş gördü. Yarış Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleşti.

Yarış Detayları

Organizasyon, Red Bull KTM Ajo takımıyla mücadele eden Deniz Öncü'nün 14. cepten başladığı yarışta, damalı bayrağı 11. olarak geçti. Bu sonuç, yarış sonrası birçok motosiklet tutkununun ilgiyle takip ettiği bir gelişme oldu.

Podyumun Sahipleri

2024 Avusturya Moto2 Grand Prix

  • Celestino Vietti Ramus (Red Bull KTM Ajo) - 1. Sıra
  • Alonso Lopez (Speed Up) - 2. Sıra
  • Jake Dixon (CFMOTO Inde Aspar Takımı) - 3. Sıra

İLGİLİ HABERLER

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı