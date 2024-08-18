Deniz Öncü, Avusturya Moto2 Yarışında 11. Sırayı Elde Etti

Deniz Öncü, Avusturya Grand Prix'sinde 11. Oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avusturya etabında başarılı bir performans sergileyerek 11. sırada finiş gördü. Yarış Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleşti.

Yarış Detayları

Organizasyon, Red Bull KTM Ajo takımıyla mücadele eden Deniz Öncü'nün 14. cepten başladığı yarışta, damalı bayrağı 11. olarak geçti. Bu sonuç, yarış sonrası birçok motosiklet tutkununun ilgiyle takip ettiği bir gelişme oldu.

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