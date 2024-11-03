Deniz Öncü Malezya'daki Moto2 Etabında 7. Sırayı Aldı

Deniz Öncü'ün Başarısı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası çerçevesinde düzenlenen Malezya etabında 7. sırada yer aldı.

Sepang Pisti'nde 19. Etap)

Deniz Öncü, Sepang Pisti'nde gerçekleşen yarışta, Red Bull KTM Ajo takımının bir parçası olarak damalı bayrağı 7. sırada geçti.

Yarış Sonuçları

Yarışı, Deniz Öncü'nün takım arkadaşı olan İtalyan Celestino Vietti birinci olarak tamamladı. İspanyol pilotlardan Jorge Navarro ikinci, Izan Guevara ise üçüncü sırada yer aldı.

Pilotlar Klasmanında Durum

Pilotlar klasmanında, Japon Ai Ogura, geçtiğimiz hafta Moto2'de 2024 dünya şampiyonluğunu ilan ederek dikkat çekti.