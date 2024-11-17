Deniz Öncü Moto2 Dünya Şampiyonası'nı 20. Sırada Tamamladı

Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 20. Sırada Sezonu Tamamladı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunu 20. sırada bitirdi. Son ayak olan 20. yarış, İspanya'nın Barselona kentindeki Katalonya pistinde gerçekleştirildi.

4,66 kilometrelik parkurda mücadele eden Deniz Öncü, bu yarışı 22. sırada tamamladı. Sezon boyunca toplam 49 puan toplayan Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda genel sıralamada 20. sıraya yerleşti.

Bu kategoride sezonun en başarılı pilotları arasında Japon Ai Ogura 274 puanla birinci, İspanyol Aron Canet 234 puanla ikinci ve İspanyol Manuel Gonzalez ise 195 puanla üçüncü olarak sıralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.