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Deniz Öncü, San Marino Moto2 Grand Prix'sini 19. Sırada Tamamladı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 San Marino Grand Prix'sini 19. sırada bitirdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 15:58
Deniz Öncü, San Marino Moto2 Grand Prix'sini 19. Sırada Tamamladı

Deniz Öncü, San Marino Grand Prix'sinde Mücadele Etti

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 13'üncü etabı olan San Marino Grand Prix'sini 19. sırada tamamladı. Bu ödüllü yarış, İtalya'nın Santa Monica-Cella bölgesindeki Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 19 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışın Detayları

Deniz, Red Bull KTM Ajo takımıyla 13. cepten start aldı ve sonunda damalı bayrağı 19. sırada geçerek yarışını tamamladı. Yarışta, MT Helmets-MSI takımından Japon pilot Ai Ogura, birinci sırayı elde ederken, Fantic takımından İspanyol sürücü Aron Canet ikinci, Marc VDS takımından İtalyan pilot Tony Arbolino ise üçüncü sırada yer aldı.

Gelecek Yarışlar

2023 sezonunun 14. ayağı ise 20-22 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde düzenlenecek. Deniz Öncü, burada daha iyi bir sonuç elde etmek için sıkı bir hazırlık yapmayı planlıyor.

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