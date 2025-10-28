DenizBank 25. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda Basın Toplantısı

DenizBank destekli 25. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası basın toplantısı TED Spor Kulübü'nde yapıldı; 51 sporcu, finaller 1-2 Kasım.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 15:05
DenizBank 25. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası'nda Basın Toplantısı

DenizBank 25. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda Basın Toplantısı

Toplantı ve katılımcılar

DenizBank destekli 25. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvasının basın toplantısı, TED Spor Kulübünde gerçekleştirildi. Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre toplantıya TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz, TTF Yönetim Kurulu Üyesi Esra Hatipoğlu, turnuva direktörü Nihat Ulusoy, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran katıldı.

Yetkililerin mesajları

Mehmet Emin Tınaz organizasyonun önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin değerlerini sporla buluşturduğumuz bu anlamlı organizasyonu, 25 yıldır aralıksız sürdürüyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu yıl DenizBank'ın desteğiyle daha da güçlenen Cumhuriyet Kızları Turnuvası, sadece bir spor etkinliği değildir. Cumhuriyetimizin bir geleneği haline gelen bu turnuvada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tüm tenis tutkunlarını bu coşkulu ve anlamlı organizasyonu yakından takip etmeye davet ediyoruz."

Esra Hatipoğlu turnuvanın tarihsel yerini vurgulayarak, "Cumhuriyet Kızları Turnuvası, Türkiye'nin en köklü uluslararası kapalı kort kadınlar tenis turnuvası olma özelliğini taşıyor. Böylesine güçlü ve sürdürülebilir organizasyonların, değerli iş birlikleriyle mümkün hale geldiğine inanıyoruz. Kadın tenisinin önemli markalarından biri haline gelen bu turnuvaya verdikleri sürekli destek için DenizBank'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür sponsorlukların, tenis sporunun toplumda daha geniş bir etki alanı kazanması ve sporcularımızın gelişim yolculuğuna katkı sağlaması bakımından büyük önem taşıdığına inanıyoruz."

Nihat Ulusoy turnuva detaylarını paylaştı: "26 Ekim'de başlayan turnuvamızda, dünyanın farklı ülkelerinden 51 sporcu mücadele ediyor. Final karşılaşmaları 1 ve 2 Kasım tarihlerinde oynanacak. Tüm maçlar TED Spor Kulübü kortlarında ücretsiz izlenebiliyor."

Sporcu ve sponsor görüşleri

Çağla Büyükakçay turnuvaya katılmanın kendisi için anlamını anlattı: "Bugün burada bir Türk kadını olarak var olmanın gururunu yaşıyorum. Cumhuriyetimize bir kez daha büyük bir coşkuyla sahip çıkıyoruz. Bu turnuvada, tekrar yer almak benim için çok anlamlı. Kadın sporcular olarak artık çok iyi bir noktadayız. Tenisimizin seviyesi, W125 düzeyinde turnuvalar düzenlemeye fazlasıyla uygun. Bunun sürdürülebilmesi için sponsorların desteği çok önemli. Gelecek yıllarda da bu coşkuyu hep birlikte kutlamaya devam edeceğimize inanıyorum. Ben bu turnuvada hala bir Türk kızının şampiyon olmasını hayal ediyorum."

Ayşenur Hıçkıran ise kurumun katkı hedeflerini şöyle aktardı: "Kadınların, toplumsal gelişimin temel unsurları arasında gördüğümüz sporda varlık göstermesi bizim için önemli. Son yıllarda kadın tenisçilerimizin ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarıları da gururla takip ediyoruz. Bu turnuvanın ana destekçisi olarak, hem ülkemizde tenis sporunun gelişimine hem de kadınların spor yoluyla güçlenmesine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Basın toplantısında paylaşılan bilgilere göre turnuvada mücadele eden 51 sporcunin karşılaşmaları TED Spor Kulübü kortlarında takip edilebiliyor ve finaller 1 ve 2 Kasım tarihlerinde oynanacak.

DenizBank 25. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı...

DenizBank 25. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi. TED Spor Kulübü'nde düzenlenen toplantıya TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Tınaz (ortada), TTF Yönetim Kurulu Üyesi Esra Hatipoğlu (sağ 2), turnuva direktörü Nihat Ulusoy (solda), milli tenisçi Çağla Büyükakçay (sağda) ve DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran (sol 2) katıldı.

