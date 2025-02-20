Denizli'de Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası Başladı

Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası Denizli'de başladı. 39 ilden 375 sporcu mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:24
Denizli'de Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası Başladı

Denizli'de Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın Açılışı

Denizli'de gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Şampiyona, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kınıklı Spor Salonu'nda düzenlenmektedir.

375 Sporcu Mücadele Ediyor

Bu yılki şampiyonada 39 ilden 375 sporcu katılım sağlıyor. Ancak organizasyon sırasında Buldan ilçesinde kaza geçiren İzmir ekibi, talihsiz olay nedeniyle yarışmada yer almadı.

Saygı Duruşu ve Anma

Açılış töreninde, kaza sonucu hayatını kaybeden sporcu Nisa Yıldızer ve beden eğitmeni Zeynep Bozkurt anısına bir saygı duruşunda bulunuldu. Katılımcı sporcular, kollarında "Başımız sağ olsun" yazılı bantlar taktı.

Başkan Ünlü'den Vurgular

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, tören sırasında yaptığı konuşmada kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ünlü, organizasyonların seyahat aşamalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Böyle kazaların yaşanmasını istemeyiz. Gönlümüz isterdi ki öğrencimiz ile öğretmenimiz yanımızda olsun. Siz geleceğimizin teminatı gençler, inşallah sporda ve eğitimde gerekli başarıları gösterip ülkemize faydalı olursunuz," dedi.

Ödül Töreni

Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, yarışlarda başarılı olan öğrencilere ödüllerini takdim etti. Şampiyona, yarın sona erecek.

Denizli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kınıklı...

Denizli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kınıklı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın açılışı töreni yapıldı.

Denizli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kınıklı...

Denizli'de Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kınıklı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okul Sporları Genç Kızlar Halter Türkiye Şampiyonası'nın açılışı töreni yapıldı.

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