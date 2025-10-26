Denizli'de Lykos Yarı Maratonu: Pamukkale'de Binlerce Koşucu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ilk kez düzenlenen Lykos Yarı Maratonu, çok sayıda sporcu ve izleyiciyi bir araya getirdi.

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 5 ve 10 kilometre etapları da koşuldu.

Maraton, Pamukkale Mahallesi Kocaçukur mevkisi'nden başlayıp Hierapolis Antik Kenti'nde son buldu. Organizasyona 15 ülkeden atletlerin yanı sıra halk da geniş katılım sağladı.

Koşunun ardından sporcular ve katılımcılar, Pamukkale travertenleri ve antik kenti gezme fırsatı yakaladı. Etkinlikte bazı vatandaşların çocuklarıyla birlikte geldiği gözlendi.

Dereceler

Yarı maraton 10K kadınlar

1. Berfin Kaya - 37.33

2. Eunita Chepchumba - 39.08

3. Elif Gökçe - 39.13

Yarı maraton 10K erkekler

1. Mervan Haykır - 32.11

2. Hakan Çoban - 33.19

3. Keremcan Çelik - 36.11

Yarı maraton 21K kadınlar

1. Nursena Çeto - 1.17.24

2. Tsige Christe Biru - 1.18.42

3. Dilek Öztürk - 1.19.37

Yarı maraton 21K erkekler

1. Boaz Kiptoo Kipllagat - 1.08.19

2. Ersin Tekal - 1.08.32

3. Meshack Kirkop Koech - 1.12.12

