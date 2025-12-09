DOLAR
Denizlili Zehra Gemi, 2025 Lakeside'ta Genç Kızlar Dünya Şampiyonu

Denizlili milli dartçı Zehra Gemi, 2025 Lakeside Dünya Şampiyonası'nda Genç Kızlar Dünya Şampiyonu oldu; finalde Rebecca Allen'i 3-0 yendi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 18:08
Denizli'nin gururu milli dart sporcusu Zehra Gemi, Dünya Dart Federasyonu'nun (WDF) en prestijli turnuvası olan 2025 Lakeside Dünya Şampiyonası'nda tarihe geçti. İngiltere'nin Surrey kentinde, Frimley Green'deki dünyaca ünlü Lakeside Country Club'ta düzenlenen organizasyonda genç sporcu ay-yıldızlı formayla ülkesini başarıyla temsil etti.

Turnuva Özet

Zehra Gemi, Genç Kızlar kategorisinde zorlu rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Yarı finalde dünya sıralamasında 1 numara olan İngiliz Paige Pauling ile karşılaşan Gemi, maçı 2-1 kazanarak adını finale yazdırdı. Finalde İrlandalı Rebecca Allen ile oynayan milli sporcu, setleri 3-0 ile kapatarak Genç Kızlar Dünya Şampiyonu ünvanını kazandı. Bu zafer, Dart Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Kariyer ve Hazırlık

Pek çok ulusal yarışmadaki başarısıyla dikkat çeken ve 2023 yılında İspanya'da düzenlenen Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Zehra Gemi, bu kez dünya sahnesinde kariyerinin en anlamlı madalyasını kazandı. Milli Takım Antrenörü Yusufcan Korucu ile birlikte çıktığı bu yolculukta, disiplinli çalışması ve azmiyle Türkiye'nin adını yükseltti.

Gurur ve Tebrikler

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Dünya Şampiyonluğuna ulaşan milli dartçı Zehra Gemi ve Milli Takım Dart Antrenörü Yusufcan Korucu'yu tebrik ederek, elde edilen başarının yalnızca Denizli için değil tüm Türkiye için gurur kaynağı olduğunu belirtti. Erdoğan, bu başarının genç sporcular için büyük bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Zehra Gemi'nin bu tarihi zaferi, Türk dart sporunda yeni bir dönemin kapılarını aralarken, genç sporcunun uluslararası arenadaki yükselişi dikkat çekiyor.

