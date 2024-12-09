DEPSAJ Enersi As ve Beykoz Belediyespor Berabere Kaldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'inde Dikkat Çeken Maç

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftası, DEPSAJ Enersi As ile Beykoz Belediyespor arasında oynanan ve 35-35 eşitlikle sonuçlanan mücadeleye sahne oldu.

İlk Yarının Sonucu

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmada, ilk yarıda Beykoz Belediyespor, 16-15’lik skorla önde kapattı.

İkinci Yarıda Dengeler Değişti

İkinci yarıda ise ev sahibi ekip DEPSAJ Enersi As, kaybedilen farkı kapatarak eşitliği sağladı. Maçın kalan dakikalarında takımların karşılıklı attığı gollerle sonuçta 35-35 beraberlik oluştu.

Bu sonuç, her iki takım adına da önemli bir puan anlamına geliyor. Hentbolseverler, bu çekişmeli maçı büyük bir heyecanla takip etti.