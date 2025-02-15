DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Süper Lig'de Güneysuspor'u 32-30 Yenerek Öne Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında DEPSAŞ Enerji As, Güneysuspor'u 32-30 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:17
DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Süper Lig'de Güneysuspor'u 32-30 Yenerek Öne Geçti

DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Süper Lig'de Güneysuspor'u Geriden Gelerek Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında DEPSAŞ Enerji As, konuk ettiği Güneysuspor'u 32-30'luk bir skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda gerçekleşen bu zorlu mücadelede, ev sahibi ekip DEPSAŞ Enerji As, ilk yarıyı 17-16 geride tamamladı. Ancak ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla maçı kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte DEPSAŞ Enerji As, Süper Lig'deki iddiasını sürdürdü. Takım, ligin üst sıralarını hedeflemeye devam ediyor.

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