DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Süper Lig'de Güneysuspor'u 32-30 Yenerek Öne Geçti

DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Süper Lig'de Güneysuspor'u Geriden Gelerek Yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında DEPSAŞ Enerji As, konuk ettiği Güneysuspor'u 32-30'luk bir skorla mağlup etti.

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THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda gerçekleşen bu zorlu mücadelede, ev sahibi ekip DEPSAŞ Enerji As, ilk yarıyı 17-16 geride tamamladı. Ancak ikinci yarıda gösterdiği üstün performansla maçı kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte DEPSAŞ Enerji As, Süper Lig'deki iddiasını sürdürdü. Takım, ligin üst sıralarını hedeflemeye devam ediyor.