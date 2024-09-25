DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz Belediyespor'u Mağlup Etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Önemli Karşılaşma

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda Köyceğiz Belediyespor ile karşılaştı. 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen mücadelede konuk ekip, Köyceğiz Spor Salonu'nda 38-32'lik sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşma Detayları

İlk yarıda üstün bir performans sergileyen DEPSAŞ Enerji As, devreyi 19-16 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyun hakimiyetini kaybetmeyen Ankara temsilcisi, karşılaşmayı rahat bir şekilde kazanarak ligdeki iddiasını sürdürdü.