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DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz Belediyespor'u Mağlup Etti

DEPSAŞ Enerji As, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Köyceğiz Belediyespor'u 38-32 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:50
DEPSAŞ Enerji As, Köyceğiz Belediyespor'u Mağlup Etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Önemli Karşılaşma

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda Köyceğiz Belediyespor ile karşılaştı. 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen mücadelede konuk ekip, Köyceğiz Spor Salonu'nda 38-32'lik sonuçla sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşma Detayları

İlk yarıda üstün bir performans sergileyen DEPSAŞ Enerji As, devreyi 19-16 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyun hakimiyetini kaybetmeyen Ankara temsilcisi, karşılaşmayı rahat bir şekilde kazanarak ligdeki iddiasını sürdürdü.

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