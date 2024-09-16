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DEPSAŞ Enerji, Hentbol Süper Lig'de Konya Büyükşehir Belediyespor'u Geride Bıraktı

DEPSAŞ Enerji, Hentbol Erkekler Süper Lig maçında Konya Büyükşehir Belediyespor'u 40-33 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 20:33
DEPSAŞ Enerji, Hentbol Süper Lig'de Konya Büyükşehir Belediyespor'u Geride Bıraktı

DEPSAŞ Enerji, Hentbol Süper Lig'de Farklı Galibiyet Aldı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında DEPSAŞ Enerji, sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Maç, 40-33'lük skorla DEPSAŞ Enerji'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın Detayları

Karşılaşma, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleşti. İlk yarıyı 20-14 önde kapatan DEPSAŞ Enerji, üstün oyununu ikinci yarıda da sürdürerek maçı kazanmayı başardı.

Hentbolseverler İçin Heyecan Verici Bir Karşılaşma

DEPSAŞ Enerji'nin bu başarılı performansı, taraftarlarını sevindirirken, sporun bütün güzelliklerini gözler önüne serdi. Takım, ligin üst sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor.

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