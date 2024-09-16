DEPSAŞ Enerji, Hentbol Süper Lig'de Konya Büyükşehir Belediyespor'u Geride Bıraktı

DEPSAŞ Enerji, Hentbol Süper Lig'de Farklı Galibiyet Aldı
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında DEPSAŞ Enerji, sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Maç, 40-33'lük skorla DEPSAŞ Enerji'nin galibiyetiyle sonuçlandı.
Maçın Detayları
Karşılaşma, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleşti. İlk yarıyı 20-14 önde kapatan DEPSAŞ Enerji, üstün oyununu ikinci yarıda da sürdürerek maçı kazanmayı başardı.
Hentbolseverler İçin Heyecan Verici Bir Karşılaşma
DEPSAŞ Enerji'nin bu başarılı performansı, taraftarlarını sevindirirken, sporun bütün güzelliklerini gözler önüne serdi. Takım, ligin üst sıralarındaki yerini korumaya devam ediyor.