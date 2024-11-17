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DEPSAŞ Enerji, Rize Belediyespor'u 49-30 Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig 10. haftasında DEPSAŞ Enerji, Rize Belediyespor'u 49-30 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:33
DEPSAŞ Enerji, Rize Belediyespor'u 49-30 Geçti

DEPSAŞ Enerji, Rize Belediyespor'u Farklı Geçti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında, DEPSAŞ Enerji, deplasmanda Rize Belediyespor ile karşılaştı. Güneysu Spor Salonu'ndaki bu heyecan verici mücadelede, konuk takım DEPSAŞ Enerji, rakibine 49-30 gibi bir farkla galip gelmeyi başardı.

Maçın İlk Yarısı

Karşılaşmada ilk yarı, DEPSAŞ Enerji'nin 24-15 üstünlüğü ile sona erdi. Bu güçlü performans, DEPSAŞ’ın maçtaki kontrolünü ele almasını sağladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren DEPSAŞ, aradaki farkı açarak sahadan farklı bir zafer ile ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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