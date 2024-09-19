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Derbi Öncesi Kaleciler Üzerindeki Baskı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Livakovic ve Muslera'nın performansları kritik rol oynayacak.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:58
Derbi Öncesi Kaleciler Üzerindeki Baskı

Derbinin Kaderi Kalecilerin Ellerinde

Trendyol Süper Lig'in heyecanla beklenen derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray zafere ulaşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken, Fenerbahçe ise rakibine ilk puan kaybını yaşatmanın peşinde.

Kalecilerin Performansları Belirleyici Olacak

Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a karşıki derbilerde kalesini gole kapatmayı başardı. Geçen sezon, ligin ilk yarısındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmış; Livakovic, kalesine gelen isabetli şutta gol yememişti. İkinci yarıda oynanan maçta da rakip forvetler, Livakovic'e geçit veremedi.

Livakovic'in Başarısı

Fenerbahçe, bu sezon ligde 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Livakovic, bu süreçte yalnızca Göztepe karşısında gol yedi. Toplamda kalesine gelen 13 isabetli şutun 11'ine geçit vermeyen Hırvat kaleci, takımının çok önemli bir parçası oldu.

Muslera'nın Deneyimi

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, derbi deneyimi ile dikkat çekiyor. 2011 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Muslera, 58 derbide görev aldı. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 31 maçta ise 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşamış. Özellikle Beşiktaş ile oynanan TFF Süper Kupa maçında yaşadığı 5-0'lık mağlubiyet, kariyerindeki en zorlu anlardan biriydi.

Özet

Bu derbide, Livakovic ve Muslera'nın performansı, takımlarının elde edeceği sonuçlar açısından kritik bir rol oynayacak. Her iki kalecinin de geçmişteki rekabetleri, bu önemli karşılaşmanın sonucunu etkileyecek faktörler arasında yer alıyor.

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