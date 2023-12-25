Derbide ilk dakikada gerilim! Icardi ile birbirlerine girdiler

Süper Lig'in 18. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi. Mücadelede Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile Galatasaray'ın Mauro Icardi arasında yaşanan faul pozisyonu, karşılaşmanın 23. dakikasında gergin anlara sebep oldu. İşte detaylar...





SÜPER LİG 18. HAFTASINDA GERÇEKLEŞEN FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Derbi maçın ilk dakikalarından itibaren tempolu bir şekilde başlarken, tansiyonun birdenbire yükseldiği an 23. dakikada yaşandı. Edin Dzeko ile Mauro Icardi arasında bir faul pozisyonu sonrasında tartışma çıktı. Dzeko'nun faulü sonrasında yerde kalan Torreira'nın tepkisi üzerine Icardi, Dzeko'ya karşı "Seni duyamıyorum" şeklinde bir işaret yaptı. Bu durum ikili arasında gerilime neden oldu ve oyuncular birbirlerine kafa kafaya geldi. Diğer oyuncuların araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi ve oyun devam etti.





Maçın genelinde tansiyonlu anlar yaşanırken, bu olay derbinin gündemine oturdu. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında büyük heyecan uyandıran derbi mücadelesi, futbolseverleri ekran başına kilitlemişti. Ancak oyuncular arasında yaşanan gerginlik, maçın sadece futbol değil, aynı zamanda duygusal bir atmosfer içinde geçtiğini gösterdi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki bu olay, iki takım arasındaki rekabetin ve mücadele ruhunun saha içindeki çekişmeye nasıl yansıdığını gösterdi. Futbolseverler, derbinin gergin ve çekişmeli atmosferinden uzun süre bahsedecek gibi görünüyor. Bu olay, Türk futbolunun heyecan verici yanlarından birini bir kez daha ortaya koymuş oldu.