Derbide ilk dakikada gerilim! Icardi ile birbirlerine girdiler

Süper Lig'in 18. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Galatasaray maçında, Edin Dzeko ile Mauro Icardi arasında bir faul pozisyonu nedeniyle gerilim yaşandı. Maçın 23. dakikasında, iki oyuncu arasındaki faul sonrasında Icardi, Dzeko'ya yönelerek 'Seni duyamıyorum' şeklinde bir işaret yaptı. Bu olay, karşılaşmanın tansiyonunu yükseltirken, oyuncular arasında kısa bir süreliğine gerilim yaşandı. Ancak diğer oyuncuların araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi ve maç devam etti. Bu an, derbinin heyecanını artıran ve taraftarların ilgisini çeken önemli bir detay olarak öne çıktı. İşte detaylar...

Derbide ilk dakikada gerilim! Icardi ile birbirlerine girdiler
Yayın Tarihi:

 

Süper Lig'in 18. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tansiyon yükseldi. Mücadelede Fenerbahçe'nin Edin Dzeko ile Galatasaray'ın Mauro Icardi arasında yaşanan faul pozisyonu, karşılaşmanın 23. dakikasında gergin anlara sebep oldu. İşte detaylar...

Edin Dzeko ile Galatasaray'ın Mauro Icardi

SÜPER LİG 18. HAFTASINDA GERÇEKLEŞEN FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Derbi maçın ilk dakikalarından itibaren tempolu bir şekilde başlarken, tansiyonun birdenbire yükseldiği an 23. dakikada yaşandı. Edin Dzeko ile Mauro Icardi arasında bir faul pozisyonu sonrasında tartışma çıktı. Dzeko'nun faulü sonrasında yerde kalan Torreira'nın tepkisi üzerine Icardi, Dzeko'ya karşı "Seni duyamıyorum" şeklinde bir işaret yaptı. Bu durum ikili arasında gerilime neden oldu ve oyuncular birbirlerine kafa kafaya geldi. Diğer oyuncuların araya girmesiyle birlikte gerginlik sona erdi ve oyun devam etti.

Edin Dzeko ile Galatasaray'ın Mauro Icardi

Maçın genelinde tansiyonlu anlar yaşanırken, bu olay derbinin gündemine oturdu. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasında büyük heyecan uyandıran derbi mücadelesi, futbolseverleri ekran başına kilitlemişti. Ancak oyuncular arasında yaşanan gerginlik, maçın sadece futbol değil, aynı zamanda duygusal bir atmosfer içinde geçtiğini gösterdi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki bu olay, iki takım arasındaki rekabetin ve mücadele ruhunun saha içindeki çekişmeye nasıl yansıdığını gösterdi. Futbolseverler, derbinin gergin ve çekişmeli atmosferinden uzun süre bahsedecek gibi görünüyor. Bu olay, Türk futbolunun heyecan verici yanlarından birini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Öne Çıkanlar
Asgari ücrette bölgesel farklılık detayı! Milyonlar göz kulak kesilecek! Asgari ücrette bölgesel farklılık detayı! Milyonlar göz kulak kesilecek!
Yaşı değil kurusu şifa saçıyormuş! Marketlerde yok satıyor: Vücuda binbir faydası var Yaşı değil kurusu şifa saçıyormuş! Marketlerde yok satıyor: Vücuda binbir faydası var
Bunlara yatırım yaparken iki kez düşünün! Paranız bir anda buhar olabilir! Bunlara yatırım yaparken iki kez düşünün! Paranız bir anda buhar olabilir!
Çok Okunanlar
Adana Demirspor rekoru saniyelerle kaçırdı Adana Demirspor rekoru saniyelerle kaçırdı Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için skor verdi Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için skor verdi Galatasaray'da derbi öncesi büyük şok: İki isim kadroda olmayacak Galatasaray'da derbi öncesi büyük şok: İki isim kadroda olmayacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda, saat kaçta? FB-GS derbisi şifreli mi şifresiz mi? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda, saat kaçta? FB-GS derbisi şifreli mi şifresiz mi?