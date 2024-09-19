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Derbide İlk Golün Stratejik Önemi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerde ilk golü atan taraf tarihsel olarak avantajlı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:00
Derbide İlk Golün Stratejik Önemi

Derbide İlk Golün Kilit Rolü

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki lig mücadelesinde, ilk golü atan takımın genellikle daha az kaybettiği gözlemleniyor. Özellikle de son 29 yıllık bir dönemi kapsayan 62 lig mücadelesinde, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup olmuştur.

Son 62 Maçın Analizi

Galatasaray, bu süreçte ilk golü attığı 14 karşılaşmadan galip gelirken, Fenerbahçe ilk golü attığı 25 karşılaşmayı kazanmış durumda. 8 maç ise gollü beraberliklerle sonuçlandı; bu maçların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atmış, Galatasaray ise eşitliği sağladı.

Önemli bir istatistik olarak, Galatasaray birkaç derbide ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'ye karşı dönüş yapamamış ve sahadan mağlup ayrılmıştır. 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan bir derbide Fenerbahçe öne geçmesine rağmen, Galatasaray karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.

Geçen Sezonun Derbileri

Son dönemde oynanan derbilerde ise, gol sayısı oldukça düşük kaldı. Geçen sezon çeşitli karşılaşmalarda sadece 1 gol atıldı. İlk yarıda Kadıköy'de yapılan maç 0-0 sonuçlanırken, ikinci yarıda ise Galatasaray, eksik kalan Fenerbahçe’ye karşı yalnızca bir gol atabildi.

Durumlar ve Lig Puan Durumu

Trendyol Süper Lig 5. hafta sonu itibarıyla Galatasaray, 15 puanla lider durumda yer alırken, Fenerbahçe ise 13 puanla ikinci sıradadır. Sarı-kırmızılı ekip, 5 maçta toplamda 17 gol atarak ligin en skorer takımı oldu. Fenerbahçe, 5 maçın 4’ünü kazanıp, Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştır ve bu maçlarda rakiplerinin gol atmalarını engellemeyi başarmıştır.

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