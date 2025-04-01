Derbide Kartlar Havada Uçuşuyor: Fenerbahçe ve Galatasaray Rekabeti

Son Dönemde Derbilerde Kart Rüzgârı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet, son zamanlarda sadece futbol ile değil, aynı zamanda sarı ve kırmızı kartlarla da anılıyor. Bu iki takım arasındaki 64 maçlık sürede hakemler, toplamda 46 kırmızı ve 386 sarı kart gösterdi.

Kırmızı Kart Rakamları

Sarı-lacivertli futbolcular toplamda 25 kırmızı kart ile cezalandırırken, sarı-kırmızılı oyuncular 21 kez kırmızı kart gördü.

Galatasaray'da, en fazla kırmızı kart gören oyuncular arasında Emre Aşık 3, Hasan Şaş ve Younes Belhanda ise 2 kırmızı kartla dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3 kırmızı kartla en fazla kayda değer olan isim.

Son Derbide Kartlar

Süper Lig'de bu sezon oynanan derbide hakem 7 sarı kartına başvurdu. Fenerbahçeli futbolculara 2, Galatasaraylılara ise 5 sarı kart gösterildi.

Son 10 Derbi Kart Raporu

İki ekip arasında oynanan son on maçta ise Fenerbahçe, 4 kırmızı ve 32 sarı kartla cezalandırıldı. Galatasaray’a, bu süreçte kırmızı kart gösterilmezken, toplamda 45 sarı kart verildi. Bu durum, derbilerin rekabetçi yapısını ve hakemlerin kararlarını gözler önüne seriyor.