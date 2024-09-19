Derbide Rekor Kart Görüldü: Fenerbahçe ve Galatasaray

Derbide Kartlar Havada Uçuştu

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki futbolda rekabet, son dönemdeki karşılaşmalarda sarı ve kırmızı kartların fazlalığı ile öne çıkıyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında iki takım yeniden karşı karşıya gelecek ve geçmişteki kart istatistikleri dikkati çekiyor.

Rekabetin Kart Durumu

Son 62 karşılaşma içerisinde, Fenerbahçe ve Galatasaray için toplamda 46 kırmızı, 370 sarı kart gösterildi. Özellikle Fenerbahçe futbolcuları, 25 kırmızı kartla dikkat çekerken, Galatasaray kadrosu da 21 kez kırmızı kart cezası aldı.

Galatasaray Kart İstatistikleri

Bu süreçte Galatasaray'da dikkat çeken isimler arasında Emre Aşık 3, Hasan Şaş ve Younes Belhanda 2, diğer birçok oyuncu ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'nin Kırmızı Kartları

Fenerbahçe ekibi içinse, Diego Lugano 3, Volkan Demirel ve Bruno Alves 2 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Diğer oyuncular ise birer kez kırmızı kart aldı.

Son Derbide Kart Sayısı

Geçen sezon oynanan son derbide de 9 sarı ve 1 kırmızı kart çıkarıldı. Galatasaray ev sahipliğindeki karşılaşmada Fenerbahçe 5 sarı ve 1 kırmızı, ev sahibi takım ise 4 sarı kart gördü.

Son 10 Derbi Analizi

İki takım arasındaki son 10 maçta, Fenerbahçe 33 sarı ve 5 kırmızı kart alırken, Galatasaray ise 41 sarı ve yalnızca 1 kırmızı kartla cezalandırıldı.