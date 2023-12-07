Derbiden önce bir sakatlık daha: Beşiktaş'ın ilk 11'inde yaprak dökümü!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine günler kala sakatlık haberleri gelmeye başladı. Derbi öncesinde siyah beyazlı takımda o ismin ilk 11'de yer almayacağı duyuruldu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında derbi heyecanı yaşanırken Beşiktaş'ta son zamanlarda yaşanan sakatlıklara yenisi eklendi. Omar Colley'in sakatlık geçirdiği bilgisi verildi.
Derbide Omar Colley'in sakatlığı hakkında bilgi verilmesi beklenirken Gambiyalı stoperin derbide oynayıp oynamayacağı hakkında son durum açıklaması sağlık kontrolü sonrasında karar verilecek. 31 yaşındaki savunmacı olurken Beşiktaş'ta 18 maçta forma giyen başarılı isim 4 defa gol sevincini yakaladı.