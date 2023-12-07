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Derbiden önce bir sakatlık daha: Beşiktaş'ın ilk 11'inde yaprak dökümü!

Derbiden önce bir sakatlık daha: Beşiktaş'ın ilk 11'inde yaprak dökümü! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine günler kala sakatlık haberleri gelmeye başladı. Derbi öncesinde siyah beyazlı takımda o ismin ilk 11'de yer almayacağı duyuruldu.