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Derbilerde Yabancı Futbolcuların Etkisi

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki derbilerde yabancı oyuncuların katkısı ağırlık kazandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:01
Derbilerde Yabancı Futbolcuların Etkisi

Yabancı Futbolcuların Dominasyonu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde son 10 yılda, gol yükünün büyük bir kısmı yabancı oyuncular tarafından üstlenildi. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak bu önemli karşılaşmada, geçmiş maçlardaki istatistikler dikkat çekiyor.

Derbi İstatistikleri

Son 10 sezonda 23 derbi maçında Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Fenerbahçe buna 15 golle karşılık verdi. Bu dönemde atılan toplam 34 golün 28'ini yabancı futbolcular kaydetti. Galatasaray yabancılardan 16, Fenerbahçe ise 12 gol elde etti; Türk oyuncular ise her iki takım adına 3 gol kaydetti.

Yabancı Golcüler

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yapılan derbilerde 21 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı. 2014-2015 sezonundan itibaren 23 derbide, sarı-lacivertlilerden 11, sarı-kırmızılılardan ise 10 yabancı futbolcu sahne aldı. Türk oyunculardan ise Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 2 isim karşı kaleyi bulmayı başardı.

Mevcut kadrolardan Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü ve Galatasaray'ın Mauro Icardi, daha önceki derbilerde de gol atmayı başarmışlardı.

Geçmiş Derbiler ve Golcüler

Son 10 senedeki derbi maçlarının sonuçları ve gol atan oyuncular:

  • 25.08.2014: Manisa 19 Mayıs - TFF Süper Kupa - 0-0
  • 18.10.2014: Türk Telekom - Süper Lig - 1-2 (Alper Potuk, Sneijder)
  • 08.03.2015: Fenerbahçe - Süper Lig - 1-0 (Kuyt)
  • 25.10.2015: Fenerbahçe - Süper Lig - 1-1 (Diego, Olcan Adın)
  • ... (Devamında diğer maç sonuçları)

Bu istatistikler, Türk futbolunda ezeli rakipler arasındaki rekabetin evrimine ve yabancı futbolcuların etkisine ışık tutuyor.

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