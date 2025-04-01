Derbinin Kaderi Kalecilerin Eldesinde: Muslera ve Livakovic Karşı Karşıya

Galatasaray ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu önemli derbide, gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Galatasaray'da Fernando Muslera, Fenerbahçe'de ise Dominik Livakovic mücadele edecek.

Muslera, 14. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da, deneyimiyle dikkat çekiyor. 2011-2012 sezonundan bu yana, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında toplamda 63 derbide mücadele eden tecrübeli file bekçisi, 28 galibiyete imza atmışken, 16 maçta berabere kaldı ve 19 maçta mağlup oldu. Bu süreçte toplamda 62 gol yedi, 25 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 33 maçta ise Muslera, 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 26 gol yedi ve 15 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon ise ligde 27 maçta 8 kez kalesinde gol görmedi. Ancak Avrupa maçlarında bu performansı yanıltıcı olabilir; çünkü muslera, Avrupa'daki tüm maçlarda gol yedi ve Beşiktaş'a karşı TFF Süper Kupa'da 5 gol yedi.

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic ise Galatasaray'a karşı çıktığı 3 derbide, 2 maçta gole izin vermedi. İlk derbisinde geçen sezon Ülker Stadı'nda gerçekleşen 0-0 berabere kaldığı maçta görev yaptı. İkinci derbide ise RAMS Park'ta 1-0 galip geldikleri karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Ancak bu sezonun ilk yarısında, mağlup oldukları maçta 3 gol yedi.

Livakovic, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 27 karşılaşmada sahne aldı ve 9 maçta gol yemedi. Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 karşılaşmaya çıkan Livakovic, toplamda 31 golü kalesinde gördü.

Diğer kaleciler arasında yer alan Günay Güvenç ve İrfan Can Eğribayat ise bu sezon takımlarına destek vermeye çalıştılar. Güvenç, Muslera'nın cezasında toplamda 10 maçta görev alırken, 8 gol yedi. İrfan Can ise 2 derbide forma giydi ve bu sezon toplamda 17 karşılaşmaya çıkarak 17 gol gördü.

Yarınki derbide kalecilerin performanslarının, kupadaki yolculuklarını etkileyip etkilemeyeceği merakla bekleniyor.