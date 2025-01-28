Derin Rüyam Kamiloğlu Eskrim Turnuvası Büyük Bir Başarıyla Tamamlandı

Konya'da Anı Turnuvası Heyecanı

Konya'da gerçekleşen Derin Rüyam Kamiloğlu Eskrim Federasyon Kupası Anı Turnuvası büyük bir coşkuyla tamamlandı. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen bu özel organizasyonda, madalyalar sahiplerini buldu.

Turnuva, İzmir-Konya yolculuğu sırasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden eskrimci Derin Rüyam Kamiloğlu anısına gerçekleştirildi. Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde yapılan bu anlamlı etkinliğe, Türkiye genelinden 34 il ve ayrıca KKTC, Gürcistan ve İran gibi ülkelerden yaklaşık 1500 sporcu katıldı.

Yaş Grupları ve Müsabakalar

Turnuvada, gençler ve 14, 12, 10 yaş altı gruplarında flöre ve kılıç, ayrıca gençler ve 17 yaş altı mücadelesinde epe disiplini gerçekleştirildi. Turnuva süresince, Derin Rüyam’ın anısına düzenlenen etkinlikte, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitiren diğer eskrimci Oya Kanpolat da unutulmadı.

Ödül Alan Sporcular

Turnuvanın en üst yaş grubu olan gençlerde elde edilen başarılar ise şu şekilde: