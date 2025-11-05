Derin Topaçoğlu Budva'da: Çeşme'nin Küçük Yıldızı Türkiye'yi Temsil Ediyor

Çeşme Belediyesporlu Derin Topaçoğlu, 2025 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Budva'da 6 turda 4.5 puanla Türkiye'yi temsil ediyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:12
Genç sporcu 6 turda 4.5 puanla dikkat çekti

Çeşme Belediyespor Kulübü sporcusu Derin Topaçoğlu, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen 2025 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi temsil ediyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden yüzlerce sporcunun katıldığı organizasyonda mücadele eden küçük satranççı, 6 turu geride bıraktığı turnuvada 4.5 puanlık başarılı performansıyla öne çıktı. Turnuvada sporcular, yer aldığı yaş grubunda 11 tur üzerinden kıyasıya mücadele ediyor.

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, yaptığı açıklamada Derin'in elde ettiği sonuçların hem kulüp hem de ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı: "Çeşme Belediyespor oyuncumuz Derin Topaçoğlu; ay yıldızlı formamızla ülkemizi temsil ediyor. 7 yaşından bu yana kulübümüz oyuncusu olan Derin, 6 turu geride bıraktığı turnuvada 4.5 puanlık başarılı performansıyla yoluna emin adımlarla devam ediyor" dedi.

Sarısaç, ayrıca kulüp olarak altyapıya ve satranç branşına verdikleri önemi hatırlatarak şu değerlendirmeyi paylaştı: "Çeşme’den ulusal ve uluslararası başarılar çıkaran sporcular yetiştirmek en büyük hedefimiz. Derin gibi genç yeteneklerimizin bu tür organizasyonlarda yer alması bizleri son derece mutlu ediyor. Ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden sporcumuza kalan turlarda başarılar diliyoruz" cümlelerine yer verdi.

Turnuva, Avrupa Satranç Birliği tarafından organize ediliyor. Dereceye giren sporcular, turnuva sonunda Avrupa sıralamasında önemli puanlar elde ederek uluslararası arenadaki konumlarını güçlendirecek.

Küçük yaşına rağmen gösterdiği istikrarlı performansla satranç çevrelerinde adından söz ettiren Derin Topaçoğlu, hem Çeşme Belediyespor'u hem de Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

