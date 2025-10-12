Derin Toparlak'tan 2 Bronz Madalya | 2025 CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası

Derin Toparlak'tan 2 bronz madalya

Mısır'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda başarılı performans

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) açıklamasına göre, milli sporcu Derin Toparlak, Mısır'ın Marine Alamein kasabasında gerçekleştirilen organizasyonda önemli bir başarıya imza attı.

Toparlak, turnuvada toplam 2 bronz madalya kazanarak Türk paletli yüzmesinin kürsüye yerleşmesini sağladı.

Açık su yarışlarında 5 kilometre uzunluğundaki parkurda mücadele eden Toparlak, parkuru 47 dakika 20 saniye 4 salisede tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Millî sporcu, büyük erkekler 1 kilometre su üstü mücadelesinde de 8 dakika 37 saniye ve 64 saliselik dereceyle üçüncü olarak ikinci bronz madalyasını elde etti.

Gençler karışık kategorisinde yarışan Bayrak Milli Takımı; İbrahim Can Kiracı, Berra Nur Yılmaz, Ali Aras Ödüm ve Zeynep Azra Kanat'tan oluşan ekip, 4x150 metre elemeli çift palet yarışında dördüncü oldu.

Ayrıca milli sporculardan Derin Toparlak, büyükler 4x150 metre elemeli su üstünde, Berra Nur Yılmaz da gençler 4x150 metre çift palet yarışmasında 4'üncülük elde etti.

TSSF'nin bildirdiği sonuçlar, Türkiye'nin paletli yüzme branşındaki uluslararası varlığının sürdüğünü gösterdi.

Milli sporcu Derin Toparlak, Mısır'da düzenlenen 2025 CMAS Paletli Yüzme Açık Su Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda 2 bronz madalya kazandı.