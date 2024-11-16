Derya Karadağ, İtalya'da Türkiye Buz Pateni Rekoru Kırdı

Milli buz patenci Derya Karadağ, İtalya'nın Bormio kentinde düzenlenen Buz Pateni Kısa Kulvar Gençler Dünya Kupası'nda büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Derya Karadağ, organizasyonda kadınlar 500 metre kategorisinde mücadele etti. 46.598'lik derecesiyle Türkiye rekoru Bu tarihi başarı ile Karadağ, Türkiye buz pateni tarihinde önemli bir yer edinmiştir ve genç sporculara ilham kaynağı olmaktadır. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.