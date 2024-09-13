Derya Kunur'un Azmi: Engelli Yarışta Şampiyon Olmayı Başardı

Derya Kunur'un Şampiyonluğu

Muşlu milli atlet Derya Kunur, 7-8 Eylül'de İzmir'de yapılan Turkcell Süper Lig 3000 metre engelli yarışında ayağını incitmesine rağmen büyük bir başarı göstererek şampiyon oldu.

İlk Turu Zor Geçti