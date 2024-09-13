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Derya Kunur'un Azmi: Engelli Yarışta Şampiyon Olmayı Başardı

Derya Kunur, yarışı bırakmayarak ayağını incitmesine rağmen İzmir'de şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:35
Derya Kunur'un Azmi: Engelli Yarışta Şampiyon Olmayı Başardı

Derya Kunur'un Şampiyonluğu

Muşlu milli atlet Derya Kunur, 7-8 Eylül'de İzmir'de yapılan Turkcell Süper Lig 3000 metre engelli yarışında ayağını incitmesine rağmen büyük bir başarı göstererek şampiyon oldu.

İlk Turu Zor Geçti

25 yaşındaki Derya, yarışmanın ilk turunda engel tahtasına takılarak düştü. Bu talihsiz olay, onun geride kalmasına neden oldu. Ancak azmi sayesinde yarışa devam ederek rakiplerini geride bıraktı ve altın madalya

Gelecek Hedefleri

Yarış sonrası memleketi Muş'a dönen Derya Kunur, 2025 yılında düzenlenecek Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları ve Dünya Atletizm Şampiyonası için hazırlıklara başlayacağını duyurdu.

Duygularını Paylaştı

12 yıldır spor hayatına devam ettiğini belirten Derya, "Yarışın başında engele takıldım, düştüm ve takla attım. Fakat pes etmedim, acı içinde sonuna kadar koştum ve şampiyon oldum"

Destek Mesajı

Derya, kendisine destek veren isimlere teşekkür ederek, "Ayağımın şişliği geçtikten sonra daha iyi sonuçlar alacağım"

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere...

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere düşerek ayağını incitmesine rağmen rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Uluslararası birçok başarıya imza atan 25 yaşındaki Derya Kunur, 7-8 Eylül'de İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen Turkcell Süper Lig'de 3000 metre engellide ter döktü. Yarışmanın ilk turunda engel tahtasına takılarak düşüp ayağını inciten başarılı sporcu, rakiplerinden geri kalmasına rağmen yarışı bırakmayarak birinci oldu.

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere...

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere düşerek ayağını incitmesine rağmen rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Uluslararası birçok başarıya imza atan 25 yaşındaki Derya Kunur, 7-8 Eylül'de İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen Turkcell Süper Lig'de 3000 metre engellide ter döktü. Yarışmanın ilk turunda engel tahtasına takılarak düşüp ayağını inciten başarılı sporcu, rakiplerinden geri kalmasına rağmen yarışı bırakmayarak birinci oldu.

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere...

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere düşerek ayağını incitmesine rağmen rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Uluslararası birçok başarıya imza atan 25 yaşındaki Derya Kunur, 7-8 Eylül'de İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen Turkcell Süper Lig'de 3000 metre engellide ter döktü. Yarışmanın ilk turunda engel tahtasına takılarak düşüp ayağını inciten başarılı sporcu, rakiplerinden geri kalmasına rağmen yarışı bırakmayarak birinci oldu.

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere...

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere düşerek ayağını incitmesine rağmen rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Uluslararası birçok başarıya imza atan 25 yaşındaki Derya Kunur, 7-8 Eylül'de İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen Turkcell Süper Lig'de 3000 metre engellide ter döktü. Yarışmanın ilk turunda engel tahtasına takılarak düşüp ayağını inciten başarılı sporcu, rakiplerinden geri kalmasına rağmen yarışı bırakmayarak birinci oldu.

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere...

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere düşerek ayağını incitmesine rağmen rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Uluslararası birçok başarıya imza atan 25 yaşındaki Derya Kunur, 7-8 Eylül'de İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen Turkcell Süper Lig'de 3000 metre engellide ter döktü. Yarışmanın ilk turunda engel tahtasına takılarak düşüp ayağını inciten başarılı sporcu, rakiplerinden geri kalmasına rağmen yarışı bırakmayarak birinci oldu.

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere...

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere düşerek ayağını incitmesine rağmen rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Uluslararası birçok başarıya imza atan 25 yaşındaki Derya Kunur, 7-8 Eylül'de İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen Turkcell Süper Lig'de 3000 metre engellide ter döktü. Yarışmanın ilk turunda engel tahtasına takılarak düşüp ayağını inciten başarılı sporcu, rakiplerinden geri kalmasına rağmen yarışı bırakmayarak birinci oldu.

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere...

Muş'ta yaşayan Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur (fotoğrafta), katıldığı son yarışta yere düşerek ayağını incitmesine rağmen rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Uluslararası birçok başarıya imza atan 25 yaşındaki Derya Kunur, 7-8 Eylül'de İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen Turkcell Süper Lig'de 3000 metre engellide ter döktü. Yarışmanın ilk turunda engel tahtasına takılarak düşüp ayağını inciten başarılı sporcu, rakiplerinden geri kalmasına rağmen yarışı bırakmayarak birinci oldu.

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