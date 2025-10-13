Devlet Himayesindeki 14 Yaşındaki Mevlüde Tutak, Galatasaray'a Transfer Oldu

Devlet Himayesinden Galatasaray'a: 14 Yaşındaki Mevlüde Tutak'ın Yükselişi

SERHAT ZAFER - Sivas'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evi'nde yetişen 14 yaşındaki Mevlüde Tutak, atletizmdeki performansı ve disiplininin ardından Galatasaray Kulübü'ne transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Başarıları

Mevlüde, uzun süredir gösterdiği azimle dikkat çekiyor. Geçen yıl Sivas'ta düzenlenen 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Kros Birinciliği İl Yarışmaları'nda yıldızlar kız kategorisi 2000 metre'de birinci oldu. Bu yıl Amasya'da gerçekleştirilen Kros Yıldız Kızlar Grup Müsabakası 2000 m'de de birincilik elde etti; mart ayında Antalya'da düzenlenen Kros Yıldızlar Kız Türkiye Birinciliği Yarışması'nda bireysel olarak Türkiye ikinciliği, takım halinde ise Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

10 Ekim'de Sivas'ta düzenlenen Turkcell Süper Lig Kros İl Seçmeleri 3000 m'de birinci oldu. Geçen ay düzenlenen Okul Sporları Atletizm Türkiye Şampiyonası'ndaki Türkiye ikinciliği dahil, katıldığı yarışlarda çeşitli dereceler elde etti. Bu başarılar Mevlüde'yi Galatasaray'ın kadrosuna taşımış durumda.

Mevlüde Tutak'ın Açıklamaları

Mevlüde Tutak, AA muhabirine atletizme ortaokulda merak duyarak başladığını ve arkadaşlarının yönlendirmesiyle bu spora yöneldiğini söyledi. Mevlüde, "Galatasaray'a transfer olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'da daha üst seviyelere yükselmeyi planlıyorum." dedi. Kenya asıllı Türk atlet Yasemin Can'ı örnek aldığını belirten Mevlüde, "Çocuk Evleri'nde büyüdüm. Devletimize bize sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. Devletimizin sağladığı bu desteklerle sportif anlamda çok önemli başarılar elde ettim. Amacım milli takımda yarışarak katıldığım müsabakalarda İstiklal Marşımızı söyletip bayrağımızı dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

Antrenörün Değerlendirmesi

Antrenör Alperen Kıratik, Mevlüde ile 3 yıl önce tanıştığını ve geleceği parlak bir sporcu olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle Mevlüde'nin hızlı bir ilerleme kaydettiğini aktaran Kıratik, "Mevlüde kroslarda ve uzun mesafelerde çok büyük başarılar elde etti. Grup müsabakalarında dereceler almaya başlayınca daha ileriye gideceğini gördük. Mevlüde, 18 Ekim'de Balkan Şampiyonası milli takım seçmeleri için Adana'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak. Orada büyük bir başarı alacağını ve ilk üçe gireceğini düşünüyoruz. İnşallah Mevlüde bizi daha da gururlandırır." dedi. Kıratik, yurtlardan çıkan öğrencilerin başarılarının kendilerini mutlu ettiğini de vurguladı.

Mevlüde'nin Galatasaray'a transferi, devlet himayesindeki çocuklara örnek olmasının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın spor ve eğitim odaklı çalışmalarının çocukların potansiyelini ortaya çıkarmadaki etkisini de gösteriyor.

Sivas'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çocuk Evi'nde yetişen 14 yaşındaki atlet Mevlüde Tutak, Galatasaray Kulübüne transfer olarak kariyerinde büyük bir başarıya imza attı.