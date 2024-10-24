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Didem Karagenç'ten Avrupa Şampiyonası Yolunda İddialı Açıklamalar

A Milli Kadın Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Didem Karagenç, Avrupa Şampiyonası hayallerinin peşinde olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:11
Didem Karagenç'ten Avrupa Şampiyonası Yolunda İddialı Açıklamalar

Didem Karagenç: "Avrupa Şampiyonası'na gitmek için kenetlendik"

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli ismi Didem Karagenç, 2025 Avrupa Şampiyonası yolunda takımın motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti. Türk futbolunun geleceği için büyük bir adım atacaklarını ifade eden Karagenç, "Avrupa Şampiyonası'na gitmek için kenetlendik, bunu iliklerimize kadar hissediyoruz," dedi.

Tarihi Bir Şansa Hazırlanıyoruz

Didem Karagenç, Ukrayna ile oynayacakları play-off maçları öncesi, "Yarından itibaren başlayacak olan bu iki karşılaşma tarihimiz açısından çok önemli. İlk defa play-off turuna geçiyoruz ve ilk kez Kadın Milli Takımı olarak Avrupa Şampiyonası'na katılma şansına bu kadar yakınız," şeklinde konuştu.

Hedef Ukrayna'yı Elemek

Karagenç, Ukrayna ile oynayacakları mücadelelerin sonuçlarının oldukça kritik olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'yı eleyerek, 2. play-off turuna geçmek istiyoruz. Bu aşamaya gelmek için yıllardır bir arada oynayan bir kadro ile hazırlanıyoruz," dedi.

Destek Çağrısı

Yarın Esenler Erok Stadı'nda oynanacak maç öncesinde taraftarlara seslenen Didem Karagenç, destek çağrısında bulundu. "Umarım stadyumda bizi yalnız bırakmazlar. Bugün evimizde önemli bir maça çıkıyoruz," dedi.

29 Ekim Önemi

Rövanş maçının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk geleceğini de hatırlatan Karagenç, "Cumhuriyet Bayramı'nda milli formayı giymek büyük bir onur. O gün, ülkemizin gücünü dünyaya göstermek istiyoruz," şeklinde sözlerini tamamladı.

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