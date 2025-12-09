DOLAR
Didim Belediyespor, Gaziemir Deplasmanına Çıkıyor — TVF Kadınlar 2. Lig 16. Hafta

Didim Belediyespor, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 16. hafta maçında yarın saat 18.00'de Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda Gaziemir ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:48
Didim Belediyespor yarın Gaziemir deplasmanında

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 16. Hafta karşılaşmasında Didim Belediyespor, yarın deplasmanda Gaziemir ile karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

Lig: TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup

Tarih / Saat: yarın saat 18.00

Yer: Ahmet Taner Kışlalı spor Salonu

Durum: TVF Kadınlar 2. Grup’ta 14 maçta 10 galibiyet 4 mağlubiyet ile 4.sırada bulunan Didim Belediyespor, 8.sıradaki Gaziemir ile puan mücadelesi verecek.

Belediye açıklaması:

"Polat Group Didim Belediyespor, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 16. hafta karşılaşmasında mücadele, enerji ve heyecanı bu kez Gaziemir’e taşıyor. Güçlü kadromuz; sahadaki kararlılığı, yüksek temposu ve mücadelesiyle Didim’in enerjisini parkede hissettirecek. Terinin son damlasına kadar mücadele eden güçlü kadınlarımızı yürekten destekliyoruz! Gücünüz gücümüzdür kızlar. Haydi Didim, bu mücadelede kalbimiz sizinle" denildi.

