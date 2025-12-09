Didim Belediyespor, Gaziemir Deplasmanına Çıkıyor — TVF Kadınlar 2. Lig 16. Hafta

Didim Belediyespor yarın Gaziemir deplasmanında

TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 16. Hafta karşılaşmasında Didim Belediyespor, yarın deplasmanda Gaziemir ile karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

Lig: TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup

Tarih / Saat: yarın saat 18.00

Yer: Ahmet Taner Kışlalı spor Salonu

Durum: TVF Kadınlar 2. Grup’ta 14 maçta 10 galibiyet 4 mağlubiyet ile 4.sırada bulunan Didim Belediyespor, 8.sıradaki Gaziemir ile puan mücadelesi verecek.

Belediye açıklaması:

"Polat Group Didim Belediyespor, TVF Kadınlar 2. Ligi 7. Grup 16. hafta karşılaşmasında mücadele, enerji ve heyecanı bu kez Gaziemir’e taşıyor. Güçlü kadromuz; sahadaki kararlılığı, yüksek temposu ve mücadelesiyle Didim’in enerjisini parkede hissettirecek. Terinin son damlasına kadar mücadele eden güçlü kadınlarımızı yürekten destekliyoruz! Gücünüz gücümüzdür kızlar. Haydi Didim, bu mücadelede kalbimiz sizinle" denildi.

