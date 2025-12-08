Didim Belediyespor İzmir'den 3-0 Galibiyetle Döndü

TVF Kadınlar 2. Lig 7. Grup | 15. Hafta

Didim Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 7. Grup 15. hafta karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor'u 3-0 mağlup ederek deplasmandan net bir galibiyetle döndü.

Maç boyunca takımın güçlü servisleri, etkili hücumları ve kararlı savunması ön plana çıktı. Oyuncuların disiplinli oyunu ve yüksek tempo, rakip ekip üzerinde baskı kurdu ve setlerin kontrolünü Didim ekibi ele aldı.

Taraftarların yoğun desteğiyle salonu dolduran Didim camiası, galibiyet sonrası büyük bir sevinç yaşadı. Teknik ekip ve sporcuların performansı kulüp çevrelerince takdir topladı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Sahada gösterdikleri mücadele, disiplin ve kazanma arzusu hepimize gurur verdi. Taraftarlarımızın desteğiyle omuz omuza daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

