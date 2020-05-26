Diego Simeone'nin, Arda Turan benzetmesi

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone, Fox Sports'a verdiği röportajda. Simeone, kendisi hakkında sıkça söylenen 'defans futbolu oynatıyor' sözlerine ise ilginç yanıtlar verdi.
Atletico'da ilk döneminde birçok hücum oyuncusu oynatmasına rağmen aynı eleştirilere maruz kaldığını belirten tecrübeli teknik adam, "Atletico'daki ilk takımımda Diego, Arda Turan, Falcao ve Adrian'ı birlikte oynatıyordum ve bununla birlikte Juanfran ve Filipe gibi iki hücumcu bek oyuncumuz vardı ve insanlar bize defansif diyordu." dedi.